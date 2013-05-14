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Номер извещения
31300269332
Уникальный номер закупки
13_2.1_1030
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотракторной и специальной техники филиалов Общества в г.Чайковский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.04.2013 18:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
kovaleg@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалевская Елена Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта УАВР-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 11:30 GMT +314.05.2013 11:3014.05.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300269332Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта УАВР-1Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 12:0014.05.2013 12:0014.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300269332Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта УАВР-1Чайковский
Подведение итогов не позднее
05.07.2013 21:5905.07.2013 21:5905.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300269332Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта УАВР-1Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта УАВР-1
Начальная цена
1 745 967,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и текущий ремонт строительно – дорожной техники УАВР-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 11:30 GMT +314.05.2013 11:3014.05.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300269332Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт строительно – дорожной техники УАВР-1Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 12:0014.05.2013 12:0014.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300269332Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт строительно – дорожной техники УАВР-1Чайковский
Подведение итогов не позднее
05.07.2013 21:5905.07.2013 21:5905.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300269332Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт строительно – дорожной техники УАВР-1Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт строительно – дорожной техники УАВР-1
Начальная цена
730 994,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и текущий ремонт зданий мобильных КЕДР-4.9, прицепов-зданий мобильных ПЗМ-8718
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 11:30 GMT +314.05.2013 11:3014.05.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300269332Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт зданий мобильных КЕДР-4.9, прицепов-зданий мобильных ПЗМ-8718Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 12:0014.05.2013 12:0014.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300269332Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт зданий мобильных КЕДР-4.9, прицепов-зданий мобильных ПЗМ-8718Чайковский
Подведение итогов не позднее
05.07.2013 21:5905.07.2013 21:5905.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300269332Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт зданий мобильных КЕДР-4.9, прицепов-зданий мобильных ПЗМ-8718Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт зданий мобильных КЕДР-4.9, прицепов-зданий мобильных ПЗМ-8718
Начальная цена
689 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта ИТЦ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 11:30 GMT +314.05.2013 11:3014.05.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300269332Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта ИТЦ.Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 12:0014.05.2013 12:0014.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300269332Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта ИТЦ.Чайковский
Подведение итогов не позднее
05.07.2013 21:5905.07.2013 21:5905.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300269332Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта ИТЦ.Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта ИТЦ.
Начальная цена
719 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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