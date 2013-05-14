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Номер извещения
31300261078
Уникальный номер закупки
13-2.2-0762
Наименование закупки
Поставка МТР для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.04.2013 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
tender@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 10:00 GMT +314.05.2013 10:0014.05.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300261078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 11:0014.05.2013 11:0014.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300261078Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровКраснодар
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300261078Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровКраснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
3 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3850000
Поставка сантехнических средств и товаров бытового назначения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 10:00 GMT +314.05.2013 10:0014.05.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300261078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических средств и товаров бытового назначенияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 11:0014.05.2013 11:0014.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300261078Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнических средств и товаров бытового назначенияКраснодар
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300261078Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических средств и товаров бытового назначенияКраснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнических средств и товаров бытового назначения
Начальная цена
3 960 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
52.48.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3960000
Поставка полиграфической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 10:00 GMT +314.05.2013 10:0014.05.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300261078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиграфической продукцииКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 11:0014.05.2013 11:0014.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300261078Дата и время вскрытия заявок Поставка полиграфической продукцииКраснодар
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300261078Подведение итогов не позднее Поставка полиграфической продукцииКраснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиграфической продукции
Начальная цена
2 090 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2090000
Поставка мебели и офисного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 10:00 GMT +314.05.2013 10:0014.05.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300261078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и офисного оборудованияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 11:0014.05.2013 11:0014.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300261078Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели и офисного оборудованияКраснодар
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300261078Подведение итогов не позднее Поставка мебели и офисного оборудованияКраснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели и офисного оборудования
Начальная цена
462 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
52.48
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 462000
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