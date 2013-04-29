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Номер извещения
31300260218
Уникальный номер закупки
13-6-0065
Наименование закупки
Поставка репеллентов, средств для защиты кожи и дезинфицирующих средств филиалам ОАО «Газпром» ‑ межрегиональным управлениям охраны ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.04.2013 19:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующего средства для ног Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2013 12:00 GMT +329.04.2013 12:0029.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300260218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующего средства для ног Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом УренгоеМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 14:0530.04.2013 14:0530.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300260218Дата и время вскрытия заявок Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующего средства для ног Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом УренгоеМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300260218Подведение итогов не позднее Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующего средства для ног Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом УренгоеМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201331.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300260218Подведение итогов не позднее Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующего средства для ног Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом УренгоеМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующего средства для ног Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое
Начальная цена
4 879 148,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующих средств Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2013 12:00 GMT +329.04.2013 12:0029.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300260218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующих средств Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-ПетербургеМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 14:0530.04.2013 14:0530.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300260218Дата и время вскрытия заявок Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующих средств Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-ПетербургеМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300260218Подведение итогов не позднее Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующих средств Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-ПетербургеМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201331.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300260218Подведение итогов не позднее Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующих средств Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-ПетербургеМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств защиты от кровососущих насекомых, средства для защиты кожи от негативного влияния окружающей среды и дезинфицирующих средств Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге
Начальная цена
2 351 715,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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