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Номер извещения
31502456472
Уникальный номер закупки
15/2.1/0030019/ТГКраснодар
Наименование закупки
Выполнение комплекса топографо-геодезических работ для нужд
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.06.2015 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Почтовый адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 861 213-13-78
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
e.kurdyukova@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдюкова Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
350000, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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Выполнение комплекса топографо-геодезических работ для нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2015 09:30 GMT +329.06.2015 09:3029.06.2015 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502456472Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса топографо-геодезических работ для нужд350000, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2015 10:0029.06.2015 10:0029.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502456472Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса топографо-геодезических работ для нужд350000, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 14:0028.08.2015 14:0028.08.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502456472Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса топографо-геодезических работ для нужд350000, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса топографо-геодезических работ для нужд
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0