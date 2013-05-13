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Номер извещения
31300257951
Уникальный номер закупки
13_2.1_4043
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, посвященной году экологии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.04.2013 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-92-84
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Nesayeva_A_A@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Несяева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 6
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Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, посвященной году экологии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2013 11:00 GMT +313.05.2013 11:0013.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300257951Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, посвященной году экологииСтаврополь, проспект Октябрьской революции, 6
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2013 11:0013.05.2013 11:0013.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300257951Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, посвященной году экологииСтаврополь, проспект Октябрьской революции, 6
Подведение итогов не позднее
07.06.2013 23:5907.06.2013 23:5907.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300257951Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, посвященной году экологииСтаврополь, проспект Октябрьской революции, 6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, посвященной году экологии
Начальная цена
725 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
22.22
Документация лота
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