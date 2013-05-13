www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300263968
Уникальный номер закупки
13_2.2_0722
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.04.2013 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 3494 22-01-27
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
m.a.andreeva@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слизкий Анатолий Викторович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2013 08:00 GMT +313.05.2013 08:0013.05.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300263968Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваровНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 08:1514.05.2013 08:1514.05.2013 08:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300263968Дата и время вскрытия заявок Поставка канцтоваровНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
20.05.2013 21:5920.05.2013 21:5920.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300263968Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваровНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров
Начальная цена
1 432 216,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 67421
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.