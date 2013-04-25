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Номер извещения
31300255227
Уникальный номер закупки
13-4.1-0054
Наименование закупки
Поставка оборудования для СМГ «Бованенково-Ухта» (1 нитка), «Ухта-Торжок» (1 очередь) для нужд ООО «Газпром комплектация»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-14-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование АСУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300255227Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование АСУМосква
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:4526.04.2013 14:4526.04.2013 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300255227Дата и время вскрытия заявок Оборудование АСУМосква
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300255227Подведение итогов не позднее Оборудование АСУМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование АСУ
Начальная цена
220 163 308,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Технологическая связь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300255227Дата и время окончания срока приема заявок Технологическая связьМосква
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:4526.04.2013 14:4526.04.2013 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300255227Дата и время вскрытия заявок Технологическая связьМосква
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300255227Подведение итогов не позднее Технологическая связьМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технологическая связь
Начальная цена
127 627 303,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Электрооборудование и КИП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300255227Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудование и КИПМосква
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:4526.04.2013 14:4526.04.2013 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300255227Дата и время вскрытия заявок Электрооборудование и КИПМосква
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300255227Подведение итогов не позднее Электрооборудование и КИПМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование и КИП
Начальная цена
368 868 855,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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