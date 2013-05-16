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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300254503
Уникальный номер закупки
13_2.1_4727
Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию и размещению персонала в командировках в г. Москва для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Обеспечение условий проживания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2013 12:00 GMT +316.05.2013 12:0016.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300254503Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Обеспечение условий проживания.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2013 14:0517.05.2013 14:0517.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300254503Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Обеспечение условий проживания.Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300254503Подведение итогов не позднее Лот № 1 Обеспечение условий проживания.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Обеспечение условий проживания.
Начальная цена
2 775 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
55.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 Транспортное обеспечение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2013 12:00 GMT +316.05.2013 12:0016.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300254503Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Транспортное обеспечениеМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2013 14:0517.05.2013 14:0517.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300254503Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Транспортное обеспечениеМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300254503Подведение итогов не позднее Лот № 2 Транспортное обеспечениеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Транспортное обеспечение
Начальная цена
6 522 096,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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