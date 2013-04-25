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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300254494
Уникальный номер закупки
13_1.2_3560
Наименование закупки
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300254494Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:4026.04.2013 14:4026.04.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300254494Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300254494Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Начальная цена
20 013 696,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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