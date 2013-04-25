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Номер извещения
31300254498
Уникальный номер закупки
13_2.1_3845
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по оформлению прав пользования землями (земельными участками) для проведения работ по ликвидации объектов ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по оформлению прав пользования землями (земельными участками) для проведения работ по ликвидации объектов ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300254498Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав пользования землями (земельными участками) для проведения работ по ликвидации объектов ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:2526.04.2013 14:2526.04.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300254498Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав пользования землями (земельными участками) для проведения работ по ликвидации объектов ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300254498Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав пользования землями (земельными участками) для проведения работ по ликвидации объектов ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201317.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300254498Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав пользования землями (земельными участками) для проведения работ по ликвидации объектов ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по оформлению прав пользования землями (земельными участками) для проведения работ по ликвидации объектов ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Начальная цена
11 731 963,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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