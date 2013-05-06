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Номер извещения
31300255172
Уникальный номер закупки
13_2.2_1053
Наименование закупки
постава питьевой воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-60
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
e.pesteha@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестеха Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2,
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2013 07:00 GMT +306.05.2013 07:0006.05.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300255172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2,
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2013 08:0006.05.2013 08:0006.05.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300255172Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2,
Подведение итогов не позднее
14.05.2013 21:5914.05.2013 21:5914.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300255172Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2,
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды
Начальная цена
7 468 261,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1707
Кол-во: 1200
Кол-во: 6200
Кол-во: 3000
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