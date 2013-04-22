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Номер извещения
31300248221
Уникальный номер закупки
021/ПодземГП/13-500/11.04.2013/ЭЗ
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО «Подземгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.04.2013 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-78
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
E.Moskovskaya@podzemgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Московская Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд администрации ООО «Подземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 12:00 GMT +322.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300248221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2013 14:0022.04.2013 14:0022.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300248221Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300248221Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд администрации ООО «Подземгазпром»
Начальная цена
346 935,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 12:00 GMT +322.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300248221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2013 14:0022.04.2013 14:0022.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300248221Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300248221Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»
Начальная цена
90 257,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 12:00 GMT +322.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300248221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2013 14:0022.04.2013 14:0022.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300248221Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300248221Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»
Начальная цена
75 373,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 12:00 GMT +322.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300248221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2013 14:0022.04.2013 14:0022.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300248221Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300248221Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»
Начальная цена
32 243,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 12:00 GMT +322.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300248221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2013 14:0022.04.2013 14:0022.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300248221Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300248221Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»
Начальная цена
34 074,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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