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Номер извещения
31300252048
Уникальный номер закупки
13_2.1_2707
Наименование закупки
Поставка вычислительной техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.04.2013 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 34992 5-34-13
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
ktb@yamalgpt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попович Роман Степанович
Место рассмотрения предложений
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского,10
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка вычислительной техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2013 12:00 GMT +316.05.2013 12:0016.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300252048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского,10
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2013 14:0016.05.2013 14:0016.05.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300252048Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского,10
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300252048Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского,10
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вычислительной техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
1 913 488,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.13
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 7
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