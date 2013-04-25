www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300260750
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвестпроект"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.04.2013 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Контактный телефон
+7 495 287-73-43
Факс
+7 812 445-19-35
Адрес электронной почты
info@gazprominvestproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвестпроект"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300260750Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвестпроект"Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2013 12:0025.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300260750Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвестпроект"Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2013 23:5906.05.2013 23:5906.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300260750Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвестпроект"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвестпроект"
Начальная цена
210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром инвестпроект»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Кол-во: 11
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.