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Номер извещения
31300245486
Уникальный номер закупки
13_2.2_1022
Наименование закупки
Приобретение горюче - смазочных материалов, мойка автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.04.2013 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-35
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
O.Maliujenko@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малюженко Олег Петрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение горюче - смазочных материалов, мойка автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2013 13:00 GMT +329.04.2013 13:0029.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300245486Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение горюче - смазочных материалов, мойка автотранспортаМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2013 13:0029.04.2013 13:0029.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300245486Дата и время вскрытия заявок Приобретение горюче - смазочных материалов, мойка автотранспортаМосква
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 22:5917.05.2013 22:5917.05.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300245486Подведение итогов не позднее Приобретение горюче - смазочных материалов, мойка автотранспортаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение горюче - смазочных материалов, мойка автотранспорта
Начальная цена
2 729 104,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
50.50
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