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Номер извещения
31300240043
Уникальный номер закупки
№338/05.04.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка лабораторных приборов, посуды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.04.2013 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГИГРОМЕТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 08:00 GMT +315.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300240043Дата и время окончания срока приема заявок ГИГРОМЕТРСалават
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 08:0015.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300240043Дата и время вскрытия заявок ГИГРОМЕТРСалават
Подведение итогов не позднее
17.04.2013 21:5917.04.2013 21:5917.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300240043Подведение итогов не позднее ГИГРОМЕТРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГИГРОМЕТР
Начальная цена
4 991,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
ПИПЕТКИ, ПИНЦЕТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 08:00 GMT +315.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300240043Дата и время окончания срока приема заявок ПИПЕТКИ, ПИНЦЕТСалават
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 08:0015.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300240043Дата и время вскрытия заявок ПИПЕТКИ, ПИНЦЕТСалават
Подведение итогов не позднее
17.04.2013 21:5917.04.2013 21:5917.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300240043Подведение итогов не позднее ПИПЕТКИ, ПИНЦЕТСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПИПЕТКИ, ПИНЦЕТ
Начальная цена
67 957,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПРИБОР ЖУКОВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 08:00 GMT +315.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300240043Дата и время окончания срока приема заявок ПРИБОР ЖУКОВАСалават
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 08:0015.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300240043Дата и время вскрытия заявок ПРИБОР ЖУКОВАСалават
Подведение итогов не позднее
17.04.2013 21:5917.04.2013 21:5917.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300240043Подведение итогов не позднее ПРИБОР ЖУКОВАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРИБОР ЖУКОВА
Начальная цена
4 682,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ТЕРМОМЕТРЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 08:00 GMT +315.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300240043Дата и время окончания срока приема заявок ТЕРМОМЕТРЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 08:0015.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300240043Дата и время вскрытия заявок ТЕРМОМЕТРЫСалават
Подведение итогов не позднее
17.04.2013 21:5917.04.2013 21:5917.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300240043Подведение итогов не позднее ТЕРМОМЕТРЫСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕРМОМЕТРЫ
Начальная цена
155 481,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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