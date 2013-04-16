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Номер извещения
31300239577
Уникальный номер закупки
13_2.1_1737
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг по перевозкам грузов для производственно-хозяйственных нужд Управления «Надымгазснабкомплект» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.04.2013 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
s.lomonosov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание автотранспортных услуг по перевозкам грузов для производственно-хозяйственных нужд Управления «Надымгазснабкомплект» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2013 12:00 GMT +316.04.2013 12:0016.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300239577Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по перевозкам грузов для производственно-хозяйственных нужд Управления «Надымгазснабкомплект» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 14:1517.04.2013 14:1517.04.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300239577Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг по перевозкам грузов для производственно-хозяйственных нужд Управления «Надымгазснабкомплект» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 23:5926.04.2013 23:5926.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300239577Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по перевозкам грузов для производственно-хозяйственных нужд Управления «Надымгазснабкомплект» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201326.04.2013 23:5926.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300239577Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по перевозкам грузов для производственно-хозяйственных нужд Управления «Надымгазснабкомплект» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг по перевозкам грузов для производственно-хозяйственных нужд Управления «Надымгазснабкомплект» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Начальная цена
56 429 881,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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