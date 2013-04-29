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Номер извещения
31300242515
Уникальный номер закупки
13_2.1_2799
Наименование закупки
Капитальный ремонт автотранспортной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.04.2013 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-21
Факс
7--
Адрес электронной почты
e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чусовитина Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Капитальный ремонт. Лот № 1 Дорожно-строительной и подъемно-транспортной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2013 06:00 GMT +329.04.2013 06:0029.04.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300242515Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт. Лот № 1 Дорожно-строительной и подъемно-транспортной техникиНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2013 08:0029.04.2013 08:0029.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300242515Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт. Лот № 1 Дорожно-строительной и подъемно-транспортной техникиНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
21.05.2013 21:5921.05.2013 21:5921.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300242515Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт. Лот № 1 Дорожно-строительной и подъемно-транспортной техникиНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт. Лот № 1 Дорожно-строительной и подъемно-транспортной техники
Начальная цена
55 199 196,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Капитальный ремонт. Лот № 2 Транспортных средств импортного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2013 06:00 GMT +329.04.2013 06:0029.04.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300242515Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт. Лот № 2 Транспортных средств импортного производстваНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2013 08:0029.04.2013 08:0029.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300242515Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт. Лот № 2 Транспортных средств импортного производстваНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
21.05.2013 21:5921.05.2013 21:5921.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300242515Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт. Лот № 2 Транспортных средств импортного производстваНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт. Лот № 2 Транспортных средств импортного производства
Начальная цена
25 682 629,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.20
Капитальный ремонт. Лот № 3 Транспортных средств отечественного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2013 06:00 GMT +329.04.2013 06:0029.04.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300242515Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт. Лот № 3 Транспортных средств отечественного производстваНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2013 08:0029.04.2013 08:0029.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300242515Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт. Лот № 3 Транспортных средств отечественного производстваНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
21.05.2013 21:5921.05.2013 21:5921.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300242515Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт. Лот № 3 Транспортных средств отечественного производстваНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт. Лот № 3 Транспортных средств отечественного производства
Начальная цена
9 936 107,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.2
Капитальный ремонт. Лот № 4 Верхнего оборудования специальных и специализированных транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2013 06:00 GMT +329.04.2013 06:0029.04.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300242515Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт. Лот № 4 Верхнего оборудования специальных и специализированных транспортных средствНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2013 08:0029.04.2013 08:0029.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300242515Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт. Лот № 4 Верхнего оборудования специальных и специализированных транспортных средствНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
21.05.2013 21:5921.05.2013 21:5921.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300242515Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт. Лот № 4 Верхнего оборудования специальных и специализированных транспортных средствНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт. Лот № 4 Верхнего оборудования специальных и специализированных транспортных средств
Начальная цена
17 604 396,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.20
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