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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300237646
Уникальный номер закупки
13-4.2-0007
Наименование закупки
Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО «Газпром комплектация» № 241/ГПК/13-4.2-0007/04.04.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2013 18:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Специальные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237646Дата и время окончания срока приема заявок Специальные материалыМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:3512.04.2013 14:3512.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237646Дата и время вскрытия заявок Специальные материалыМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237646Подведение итогов не позднее Специальные материалыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальные материалы
Начальная цена
236 165 849,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ингибиторы и катализаторы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237646Дата и время окончания срока приема заявок Ингибиторы и катализаторыМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:3512.04.2013 14:3512.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237646Дата и время вскрытия заявок Ингибиторы и катализаторыМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237646Подведение итогов не позднее Ингибиторы и катализаторыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ингибиторы и катализаторы
Начальная цена
351 980 735,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сорбенты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237646Дата и время окончания срока приема заявок СорбентыМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:3512.04.2013 14:3512.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237646Дата и время вскрытия заявок СорбентыМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237646Подведение итогов не позднее СорбентыМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201330.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237646Подведение итогов не позднее СорбентыМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сорбенты
Начальная цена
106 141 606,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Рентгенматериалы, электроизоляционные и прочие материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237646Дата и время окончания срока приема заявок Рентгенматериалы, электроизоляционные и прочие материалыМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:3512.04.2013 14:3512.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237646Дата и время вскрытия заявок Рентгенматериалы, электроизоляционные и прочие материалыМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237646Подведение итогов не позднее Рентгенматериалы, электроизоляционные и прочие материалыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рентгенматериалы, электроизоляционные и прочие материалы
Начальная цена
114 518 521,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лабораторная продукция, газовые смеси и уплотнительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237646Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторная продукция, газовые смеси и уплотнительные материалыМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:3512.04.2013 14:3512.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237646Дата и время вскрытия заявок Лабораторная продукция, газовые смеси и уплотнительные материалыМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237646Подведение итогов не позднее Лабораторная продукция, газовые смеси и уплотнительные материалыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторная продукция, газовые смеси и уплотнительные материалы
Начальная цена
120 017 734,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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