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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300237644
Уникальный номер закупки
13-4.2-0008
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостейдля нужд ООО «Газпром комплектация» № 240/ГПК/13-4.2-0008/04.04.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2013 18:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Масла и смазки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237644Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:2512.04.2013 14:2512.04.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237644Дата и время вскрытия заявок Масла и смазкиМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237644Подведение итогов не позднее Масла и смазкиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и смазки
Начальная цена
509 133 262,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Топливо и присадки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237644Дата и время окончания срока приема заявок Топливо и присадкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:2512.04.2013 14:2512.04.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237644Дата и время вскрытия заявок Топливо и присадкиМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237644Подведение итогов не позднее Топливо и присадкиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Топливо и присадки
Начальная цена
418 639 637,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Технические жидкости
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 15:00 GMT +311.04.2013 15:0011.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300237644Дата и время окончания срока приема заявок Технические жидкостиМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:2512.04.2013 14:2512.04.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300237644Дата и время вскрытия заявок Технические жидкостиМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300237644Подведение итогов не позднее Технические жидкостиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технические жидкости
Начальная цена
140 458 971,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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