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Номер извещения
31300241873
Уникальный номер закупки
13_2.2_0013
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку запасных частей к автомобильной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.04.2013 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
opt_tkm@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимофеев Константин Михайлович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобильной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 12:00 GMT +326.04.2013 12:0026.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300241873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобильной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:0026.04.2013 14:0026.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300241873Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобильной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Волгоград
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300241873Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобильной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобильной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
974 084,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1022
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Волгоград» г. Волгоград, шоссе Авиаторов 135Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
50.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1022
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