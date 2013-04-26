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Номер извещения
31300235456
Уникальный номер закупки
13_2.1_1557
Наименование закупки
Право заключения договора: «Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2013 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-58
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсаков Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
Ноябрьск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 09:00 GMT +326.04.2013 09:0026.04.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300235456Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание и ремонт автомобилейНоябрьск
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 09:0026.04.2013 09:0026.04.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300235456Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание и ремонт автомобилейНоябрьск
Подведение итогов не позднее
07.05.2013 21:5907.05.2013 21:5907.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300235456Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание и ремонт автомобилейНоябрьск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Кол-во: 3
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