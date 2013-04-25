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Номер извещения
31300235208
Уникальный номер закупки
13_2.1_3512
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2013 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-88
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
Denisenko@gazflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денисенко Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 13:00 GMT +325.04.2013 13:0025.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300235208Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средствМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2013 13:0025.04.2013 13:0025.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300235208Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средствМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2013 23:5923.05.2013 23:5923.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300235208Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средствМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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