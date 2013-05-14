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Номер извещения
ГП304006
Уникальный номер закупки
13-2.1-0160
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту техники: Паропередвижная установка ППУ 1600/100М инв. № 34604, автомобиль-лаборатория КАМАЗ-43118-13 57350F (ЛКТСТ) инв. №150000001989 для нужд Микуньского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-26-52
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угринова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Выполнение работ по капитальному ремонту техники: Паропередвижная установка ППУ 1600/100М инв. № 34604, автомобиль-лаборатория КАМАЗ-43118-13 57350F (ЛКТСТ) инв. №150000001989 для нужд Микуньского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 12:00 GMT +314.05.2013 12:0014.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту техники: Паропередвижная установка ППУ 1600/100М инв. № 34604, автомобиль-лаборатория КАМАЗ-43118-13 57350F (ЛКТСТ) инв. №150000001989 для нужд Микуньского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 14:0014.05.2013 14:0014.05.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304006Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту техники: Паропередвижная установка ППУ 1600/100М инв. № 34604, автомобиль-лаборатория КАМАЗ-43118-13 57350F (ЛКТСТ) инв. №150000001989 для нужд Микуньского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Подведение итогов не позднее
17.06.2013 23:5917.06.2013 23:5917.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту техники: Паропередвижная установка ППУ 1600/100М инв. № 34604, автомобиль-лаборатория КАМАЗ-43118-13 57350F (ЛКТСТ) инв. №150000001989 для нужд Микуньского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.201317.06.2013 23:5917.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту техники: Паропередвижная установка ППУ 1600/100М инв. № 34604, автомобиль-лаборатория КАМАЗ-43118-13 57350F (ЛКТСТ) инв. №150000001989 для нужд Микуньского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту техники: Паропередвижная установка ППУ 1600/100М инв. № 34604, автомобиль-лаборатория КАМАЗ-43118-13 57350F (ЛКТСТ) инв. №150000001989 для нужд Микуньского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
991 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Кол-во: 2
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