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Номер извещения
31300234424
Уникальный номер закупки
13-2.2-0855
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.04.2013 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
sgp@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
Ухта
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300234424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2013 14:0025.04.2013 14:0025.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300234424Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300234424Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Начальная цена
4 548 899,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 273
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