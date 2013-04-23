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Номер извещения
31300232806
Уникальный номер закупки
13_2.2_1023
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники (картриджей) для нужд филиалов ООО «Газпром информ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.04.2013 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
O.Maliujenko@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малюженко Олег Петрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники (картриджей) для нужд филиалов ООО «Газпром информ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2013 11:00 GMT +323.04.2013 11:0023.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300232806Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники (картриджей) для нужд филиалов ООО «Газпром информ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2013 11:0023.04.2013 11:0023.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300232806Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники (картриджей) для нужд филиалов ООО «Газпром информ»Москва
Подведение итогов не позднее
13.05.2013 23:5913.05.2013 23:5913.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300232806Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники (картриджей) для нужд филиалов ООО «Газпром информ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники (картриджей) для нужд филиалов ООО «Газпром информ»
Начальная цена
4 336 014,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
30.01.2
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