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Номер извещения
31300225532
Уникальный номер закупки
Закупка до 500 т.р. (13-500)
Наименование закупки
Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта ИТ-оборудования.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2013 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта ИТ-оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2013 12:00 GMT +310.04.2013 12:0010.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300225532Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта ИТ-оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2013 14:0010.04.2013 14:0010.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300225532Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта ИТ-оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300225532Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта ИТ-оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта ИТ-оборудования
Начальная цена
490 599,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
72.50
Документация лота
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