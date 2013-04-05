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Номер извещения
31300227168
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка бумаги Svetocopy
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2013 08:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-65-64
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
erezhepovano@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ережепова Нуржамал Оразаевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги Svetocopy
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2013 13:00 GMT +305.04.2013 13:0005.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300227168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги SvetocopyТюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 13:0005.04.2013 13:0005.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300227168Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги SvetocopyТюмень
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 21:5912.04.2013 21:5912.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300227168Подведение итогов не позднее Поставка бумаги SvetocopyТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги Svetocopy
Начальная цена
586 692,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
21.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4290
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