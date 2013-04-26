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Номер извещения
31300228749
Уникальный номер закупки
13-2.2-0018
Наименование закупки
Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для осуществления производственной деятельности филиала санаторий "Голубая горка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2013 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-04-80
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
info@mtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинова Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
поселок Газопровод
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Поставка фитопрепаратов, йодоброма искусственного, геля для фонофореза для филиала санаторий "Голубая горка";
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 10:00 GMT +326.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300228749Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Поставка фитопрепаратов, йодоброма искусственного, геля для фонофореза для филиала санаторий "Голубая горка";поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 10:0026.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300228749Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Поставка фитопрепаратов, йодоброма искусственного, геля для фонофореза для филиала санаторий "Голубая горка";поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
23.05.2013 23:5923.05.2013 23:5923.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300228749Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка фитопрепаратов, йодоброма искусственного, геля для фонофореза для филиала санаторий "Голубая горка";поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Поставка фитопрепаратов, йодоброма искусственного, геля для фонофореза для филиала санаторий "Голубая горка";
Начальная цена
752 345,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 2 Поставка средств бальнеологии, лечебно-косметических средств, лечебно-пищевых средств для филиала санаторий "Голубая Горка";
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 10:00 GMT +326.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300228749Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Поставка средств бальнеологии, лечебно-косметических средств, лечебно-пищевых средств для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 10:0026.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300228749Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Поставка средств бальнеологии, лечебно-косметических средств, лечебно-пищевых средств для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
23.05.2013 23:5923.05.2013 23:5923.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300228749Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка средств бальнеологии, лечебно-косметических средств, лечебно-пищевых средств для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Поставка средств бальнеологии, лечебно-косметических средств, лечебно-пищевых средств для филиала санаторий "Голубая Горка";
Начальная цена
718 110,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 3 Поставка реактивов и сопутствующих расходных материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 10:00 GMT +326.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300228749Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 Поставка реактивов и сопутствующих расходных материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 10:0026.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300228749Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 Поставка реактивов и сопутствующих расходных материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
23.05.2013 23:5923.05.2013 23:5923.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300228749Подведение итогов не позднее Лот № 3 Поставка реактивов и сопутствующих расходных материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 Поставка реактивов и сопутствующих расходных материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";
Начальная цена
670 668,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.46.1
Документация лота
Кол-во: 1
Лот № 4 Поставка дезинфекционных средств и прочих расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 10:00 GMT +326.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300228749Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 Поставка дезинфекционных средств и прочих расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 10:0026.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300228749Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 Поставка дезинфекционных средств и прочих расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
23.05.2013 23:5923.05.2013 23:5923.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300228749Подведение итогов не позднее Лот № 4 Поставка дезинфекционных средств и прочих расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 Поставка дезинфекционных средств и прочих расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая Горка";
Начальная цена
986 881,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.46.1
Документация лота
Кол-во: 1
Лот № 5 Поставка медикаментов и расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая горка".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 10:00 GMT +326.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300228749Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 Поставка медикаментов и расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая горка".поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 10:0026.04.2013 10:0026.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300228749Дата и время вскрытия заявок Лот № 5 Поставка медикаментов и расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая горка".поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
23.05.2013 23:5923.05.2013 23:5923.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300228749Подведение итогов не позднее Лот № 5 Поставка медикаментов и расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая горка".поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 Поставка медикаментов и расходных медицинских материалов для филиала санаторий "Голубая горка".
Начальная цена
579 986,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.46.1
Документация лота
Кол-во: 1
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