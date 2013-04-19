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Номер извещения
31300224125
Уникальный номер закупки
4/28.03.13/ЗЭ
Наименование закупки
Поставка специальной техники для нужд ОАО "Аэропорт Белоярский":
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2013 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628162, Тюменская область, Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), Аэропорт, 5 строение 1
Почтовый адрес
628162, 86, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ул. Аэропорт, д. 5
Контактный телефон
+7 34670 6-22-19
Факс
+7 34670 2-38-33
Адрес электронной почты
aerobel.dementev@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Холодова Анна Петровна
Место рассмотрения предложений
Белоярский
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка машины для содержания дорог на шасси Маз-5337(КО-806-20)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2013 10:00 GMT +319.04.2013 10:0019.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300224125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка машины для содержания дорог на шасси Маз-5337(КО-806-20)Белоярский
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2013 11:0019.04.2013 11:0019.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300224125Дата и время вскрытия заявок Поставка машины для содержания дорог на шасси Маз-5337(КО-806-20)Белоярский
Подведение итогов не позднее
18.05.2013 21:5918.05.2013 21:5918.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300224125Подведение итогов не позднее Поставка машины для содержания дорог на шасси Маз-5337(КО-806-20)Белоярский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка машины для содержания дорог на шасси Маз-5337(КО-806-20)
Начальная цена
2 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Аэропорт Белоярский
Все закупки и тендеры Аэропорт Белоярский
Адрес местонахождения
628162, Тюменская область, Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), Аэропорт, 5 строение 1
628162, 86, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ул. Аэропорт, д. 5
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка автогрейдера ГС-14.02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2013 10:00 GMT +319.04.2013 10:0019.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300224125Дата и время окончания срока приема заявок поставка автогрейдера ГС-14.02Белоярский
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2013 11:0019.04.2013 11:0019.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300224125Дата и время вскрытия заявок поставка автогрейдера ГС-14.02Белоярский
Подведение итогов не позднее
18.05.2013 21:5918.05.2013 21:5918.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300224125Подведение итогов не позднее поставка автогрейдера ГС-14.02Белоярский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автогрейдера ГС-14.02
Начальная цена
3 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Аэропорт Белоярский
Все закупки и тендеры Аэропорт Белоярский
Адрес местонахождения
628162, Тюменская область, Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), Аэропорт, 5 строение 1
628162, 86, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ул. Аэропорт, д. 5
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Кол-во: 1
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