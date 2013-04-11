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Номер извещения
31300229711
Уникальный номер закупки
13_6_0043
Наименование закупки
Обследование строительной части, обследование металлоконструкций, проведение электроизмерительных работ, изготовление проектной документации на капитальный ремонт (модернизации) лифтов в 2015-2017гг., с последующим авторским надзором на всех стадиях реализации проекта, на 65 лифтах установленных по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, пр-т Вернадского, д.41. стр.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО «Газпром».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2013 19:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение работ по обследованию строительной части, обследованию металлоконструкций, проведение электроизмерительных работ, изготовлению проектной документации на капитальный ремонт (модернизации) лифтов в 2015-2017гг., с последующим авторским надзором на всех стадиях реализации проекта, на 65 лифтах, установленных на объектах «Заказчика» ул. Наметкина, д.16, пр. Вернадского, д.41 стр.1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 12:00 GMT +311.04.2013 12:0011.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300229711Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по обследованию строительной части, обследованию металлоконструкций, проведение электроизмерительных работ, изготовлению проектной документации на капитальный ремонт (модернизации) лифтов в 2015-2017гг., с последующим авторским надзором на всех стадиях реализации проекта, на 65 лифтах, установленных на объектах «Заказчика» ул. Наметкина, д.16, пр. Вернадского, д.41 стр.1.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:1512.04.2013 14:1512.04.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300229711Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по обследованию строительной части, обследованию металлоконструкций, проведение электроизмерительных работ, изготовлению проектной документации на капитальный ремонт (модернизации) лифтов в 2015-2017гг., с последующим авторским надзором на всех стадиях реализации проекта, на 65 лифтах, установленных на объектах «Заказчика» ул. Наметкина, д.16, пр. Вернадского, д.41 стр.1.Москва
Подведение итогов не позднее
27.04.2013 23:5927.04.2013 23:5927.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300229711Подведение итогов не позднее Проведение работ по обследованию строительной части, обследованию металлоконструкций, проведение электроизмерительных работ, изготовлению проектной документации на капитальный ремонт (модернизации) лифтов в 2015-2017гг., с последующим авторским надзором на всех стадиях реализации проекта, на 65 лифтах, установленных на объектах «Заказчика» ул. Наметкина, д.16, пр. Вернадского, д.41 стр.1.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.04.201327.04.2013 23:5927.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300229711Подведение итогов не позднее Проведение работ по обследованию строительной части, обследованию металлоконструкций, проведение электроизмерительных работ, изготовлению проектной документации на капитальный ремонт (модернизации) лифтов в 2015-2017гг., с последующим авторским надзором на всех стадиях реализации проекта, на 65 лифтах, установленных на объектах «Заказчика» ул. Наметкина, д.16, пр. Вернадского, д.41 стр.1.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по обследованию строительной части, обследованию металлоконструкций, проведение электроизмерительных работ, изготовлению проектной документации на капитальный ремонт (модернизации) лифтов в 2015-2017гг., с последующим авторским надзором на всех стадиях реализации проекта, на 65 лифтах, установленных на объектах «Заказчика» ул. Наметкина, д.16, пр. Вернадского, д.41 стр.1.
Начальная цена
21 281 931,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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