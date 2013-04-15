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Номер извещения
31300223296
Уникальный номер закупки
13_2.1_3423
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту техники (автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной) (№055/ТГСаратов/13_2.1_3423/29.03.13/З/Э)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2013 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-66-28
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ломова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту техники (автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 10:00 GMT +315.04.2013 10:0015.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300223296Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту техники (автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной)Саратов
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 11:0015.04.2013 11:0015.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300223296Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту техники (автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной)Саратов
Подведение итогов не позднее
25.04.2013 23:5925.04.2013 23:5925.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300223296Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту техники (автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной)Саратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту техники (автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной)
Начальная цена
11 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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