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Номер извещения
31300223169
Уникальный номер закупки
13_2.2_0833
Наименование закупки
Поставка автошин: Лот № 1. Грузовой транспорт; Лот № 2. Легковой транспорт; Лот № 3. Автошины импортного производства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2013 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-78
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Елизавета Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Томск
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Поставка автошин: Лот № 1. Грузовой транспорт;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2013 07:00 GMT +309.04.2013 07:0009.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300223169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин: Лот № 1. Грузовой транспорт; Томск
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2013 11:3009.04.2013 11:3009.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300223169Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин: Лот № 1. Грузовой транспорт; Томск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 20:5929.04.2013 20:5929.04.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300223169Подведение итогов не позднее Поставка автошин: Лот № 1. Грузовой транспорт; Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин: Лот № 1. Грузовой транспорт;
Начальная цена
23 175 253,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1194
Поставка автошин: Лот № 2. Легковой транспорт;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2013 07:00 GMT +309.04.2013 07:0009.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300223169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин: Лот № 2. Легковой транспорт; Томск
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2013 11:3009.04.2013 11:3009.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300223169Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин: Лот № 2. Легковой транспорт; Томск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 20:5929.04.2013 20:5929.04.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300223169Подведение итогов не позднее Поставка автошин: Лот № 2. Легковой транспорт; Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин: Лот № 2. Легковой транспорт;
Начальная цена
1 955 807,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 408
Поставка автошин: Лот № 3. Автошины импортного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2013 07:00 GMT +309.04.2013 07:0009.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300223169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин: Лот № 3. Автошины импортного производства Томск
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2013 11:3009.04.2013 11:3009.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300223169Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин: Лот № 3. Автошины импортного производства Томск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 20:5929.04.2013 20:5929.04.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300223169Подведение итогов не позднее Поставка автошин: Лот № 3. Автошины импортного производства Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин: Лот № 3. Автошины импортного производства
Начальная цена
8 411 893,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 710
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