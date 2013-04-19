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Номер извещения
31300223166
Уникальный номер закупки
13_2.2_0826
Наименование закупки
Медицинское оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2013 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-78
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Елизавета Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Томск
Закупки и тендеры Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Медицинское оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2013 07:00 GMT +319.04.2013 07:0019.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300223166Дата и время окончания срока приема заявок Медицинское оборудованиеТомск
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2013 12:0019.04.2013 12:0019.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300223166Дата и время вскрытия заявок Медицинское оборудованиеТомск
Подведение итогов не позднее
06.05.2013 20:5906.05.2013 20:5906.05.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300223166Подведение итогов не позднее Медицинское оборудованиеТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медицинское оборудование
Начальная цена
790 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
33.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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