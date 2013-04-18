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Номер извещения
31300222961
Уникальный номер закупки
13_2.1_1031
Наименование закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОТРАКТОРНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ УАВР-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2013 07:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
kovaleg@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалевская Елена Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Текущий ремонт автомобиля ТАТРА Т815-270S84
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2013 11:30 GMT +318.04.2013 11:3018.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300222961Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автомобиля ТАТРА Т815-270S84Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2013 12:0018.04.2013 12:0018.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300222961Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автомобиля ТАТРА Т815-270S84Чайковский
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 21:5931.05.2013 21:5931.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300222961Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автомобиля ТАТРА Т815-270S84Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автомобиля ТАТРА Т815-270S84
Начальная цена
359 525,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Текущий ремонт автомобилей МАЗ-543 РР-118, МЗКТ-75165
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2013 11:30 GMT +318.04.2013 11:3018.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300222961Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автомобилей МАЗ-543 РР-118, МЗКТ-75165Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2013 12:0018.04.2013 12:0018.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300222961Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автомобилей МАЗ-543 РР-118, МЗКТ-75165Чайковский
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 21:5931.05.2013 21:5931.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300222961Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автомобилей МАЗ-543 РР-118, МЗКТ-75165Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автомобилей МАЗ-543 РР-118, МЗКТ-75165
Начальная цена
948 957,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Текущий ремонт полуприцепа 99421А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2013 11:30 GMT +318.04.2013 11:3018.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300222961Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт полуприцепа 99421АЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2013 12:0018.04.2013 12:0018.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300222961Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт полуприцепа 99421АЧайковский
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 21:5931.05.2013 21:5931.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300222961Подведение итогов не позднее Текущий ремонт полуприцепа 99421АЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт полуприцепа 99421А
Начальная цена
343 516,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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