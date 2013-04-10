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Номер извещения
31300221664
Уникальный номер закупки
13-6-0093
Наименование закупки
Поставка технологического оборудования для реконструкции столовой для нужд ОАО «Газпром» № 211/ГП/13-6-0093/28.03.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2013 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка технологического оборудования для реконструкции столовой для нужд ОАО «Газпром» № 211/ГП/13-6-0093/28.03.13/ЗЭПГОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2013 12:00 GMT +310.04.2013 12:0010.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300221664Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического оборудования для реконструкции столовой для нужд ОАО «Газпром» № 211/ГП/13-6-0093/28.03.13/ЗЭПГОСМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2013 14:0511.04.2013 14:0511.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300221664Дата и время вскрытия заявок Поставка технологического оборудования для реконструкции столовой для нужд ОАО «Газпром» № 211/ГП/13-6-0093/28.03.13/ЗЭПГОСМосква
Подведение итогов не позднее
14.05.2013 23:5914.05.2013 23:5914.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300221664Подведение итогов не позднее Поставка технологического оборудования для реконструкции столовой для нужд ОАО «Газпром» № 211/ГП/13-6-0093/28.03.13/ЗЭПГОСМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технологического оборудования для реконструкции столовой для нужд ОАО «Газпром» № 211/ГП/13-6-0093/28.03.13/ЗЭПГОС
Начальная цена
5 680 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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