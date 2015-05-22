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    Главная / Торги / Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним

    Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2015 10:0022.05.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502320916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31502320916

    Уникальный номер закупки

    15/2.2/0002577/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.04.2015 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_08-Извещение_о_проведении[8].doc

    Документация_025_с_изменениями[1].docx

    Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_запроса_предложений_15_2.2_0002577_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-10

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    Mozgova@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мозгова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2015 10:00 GMT +322.05.2015 10:0022.05.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502320916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2015 10:0022.05.2015 10:0022.05.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502320916Дата и время вскрытия заявок Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2015 12:0030.06.2015 12:0030.06.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502320916Подведение итогов не позднее Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.06.201530.06.2015 12:0030.06.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502320916Подведение итогов не позднее Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним

    Начальная цена

    6 580 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним"

    Кол-во: 1.0

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