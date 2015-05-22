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Номер извещения
31502320916
Уникальный номер закупки
15/2.2/0002577/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.04.2015 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-04-10
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
Mozgova@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мозгова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2015 10:00 GMT +322.05.2015 10:0022.05.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502320916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2015 10:0022.05.2015 10:0022.05.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502320916Дата и время вскрытия заявок Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Подведение итогов не позднее
30.06.2015 12:0030.06.2015 12:0030.06.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502320916Подведение итогов не позднее Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к нимРоссийская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электробытовых товаров и расходных материалов к ним
Начальная цена
6 580 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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