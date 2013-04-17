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Номер извещения
31300218715
Уникальный номер закупки
070/ТомскГП/15-31/27.03.13/ЗЭ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки автомобильной техники для ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2013 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Томск
Ключевые слова:
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Лот № 1. "УРАЛ-55571 с открытой разгрузкой".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2013 14:00 GMT +317.04.2013 14:0017.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300218715Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1. "УРАЛ-55571 с открытой разгрузкой".Томск
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 14:3017.04.2013 14:3017.04.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300218715Дата и время вскрытия заявок Лот № 1. "УРАЛ-55571 с открытой разгрузкой".Томск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300218715Подведение итогов не позднее Лот № 1. "УРАЛ-55571 с открытой разгрузкой".Томск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1. "УРАЛ-55571 с открытой разгрузкой".
Начальная цена
2 410 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 2."Седельный тягач УРАЛ 44202"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2013 14:00 GMT +317.04.2013 14:0017.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300218715Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2."Седельный тягач УРАЛ 44202"Томск
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 14:3017.04.2013 14:3017.04.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300218715Дата и время вскрытия заявок Лот № 2."Седельный тягач УРАЛ 44202"Томск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300218715Подведение итогов не позднее Лот № 2."Седельный тягач УРАЛ 44202"Томск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2."Седельный тягач УРАЛ 44202"
Начальная цена
2 170 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 3. "Автомобиль АКН-10 на шасси УРАЛ 4320".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2013 14:00 GMT +317.04.2013 14:0017.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300218715Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3. "Автомобиль АКН-10 на шасси УРАЛ 4320".Томск
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 14:3017.04.2013 14:3017.04.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300218715Дата и время вскрытия заявок Лот № 3. "Автомобиль АКН-10 на шасси УРАЛ 4320".Томск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300218715Подведение итогов не позднее Лот № 3. "Автомобиль АКН-10 на шасси УРАЛ 4320".Томск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3. "Автомобиль АКН-10 на шасси УРАЛ 4320".
Начальная цена
2 670 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 4. "Автоподъемник ВС-22 (трёхколенный) на шасси ГАЗ 3309
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2013 14:00 GMT +317.04.2013 14:0017.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300218715Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4. "Автоподъемник ВС-22 (трёхколенный) на шасси ГАЗ 3309Томск
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 14:3017.04.2013 14:3017.04.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300218715Дата и время вскрытия заявок Лот № 4. "Автоподъемник ВС-22 (трёхколенный) на шасси ГАЗ 3309Томск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 23:5929.04.2013 23:5929.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300218715Подведение итогов не позднее Лот № 4. "Автоподъемник ВС-22 (трёхколенный) на шасси ГАЗ 3309Томск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4. "Автоподъемник ВС-22 (трёхколенный) на шасси ГАЗ 3309
Начальная цена
2 450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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