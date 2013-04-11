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Номер извещения
31300219280
Уникальный номер закупки
13-6-0063
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники филиалам ОАО «Газпром» межрегиональным управлениям охраны ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром» № 210/ГП/13-6-0063/27.03.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2013 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 12:00 GMT +311.04.2013 12:0011.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300219280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:0512.04.2013 14:0512.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300219280Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге.Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300219280Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201324.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300219280Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге.
Начальная цена
7 950 067,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 12:00 GMT +311.04.2013 12:0011.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300219280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2013 14:0512.04.2013 14:0512.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300219280Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое.Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300219280Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201324.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300219280Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники Филиалу ОАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое.
Начальная цена
4 500 439,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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