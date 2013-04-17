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Номер извещения
31300220287
Уникальный номер закупки
016/ДальТГ/13-2.2-0186/28.03.13/З
Наименование закупки
Поставка низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 60 тонн для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2013 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 29-33-81
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
A.vylekzhanin@khb.gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Поставка низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 60 тонн для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2013 07:00 GMT +317.04.2013 07:0017.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300220287Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 60 тонн для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 07:0017.04.2013 07:0017.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300220287Дата и время вскрытия заявок Поставка низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 60 тонн для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 16:5930.04.2013 16:5930.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300220287Подведение итогов не позднее Поставка низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 60 тонн для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка низкорамного полуприцепа грузоподъемностью 60 тонн для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Начальная цена
8 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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