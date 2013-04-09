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Номер извещения
31300222289
Уникальный номер закупки
13-2.2-0481
Наименование закупки
Поставка автомобильной техники для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2013 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-44-34
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлович Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пассажирских автомобилей Ford Transit
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2013 15:00 GMT +309.04.2013 15:0009.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300222289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пассажирских автомобилей Ford TransitМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2013 15:0010.04.2013 15:0010.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300222289Дата и время вскрытия заявок Поставка пассажирских автомобилей Ford TransitМосква
Подведение итогов не позднее
13.05.2013 23:5913.05.2013 23:5913.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300222289Подведение итогов не позднее Поставка пассажирских автомобилей Ford TransitМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пассажирских автомобилей Ford Transit
Начальная цена
3 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка легковых автомобилей УАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2013 15:00 GMT +309.04.2013 15:0009.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300222289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легковых автомобилей УАЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2013 15:0010.04.2013 15:0010.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300222289Дата и время вскрытия заявок Поставка легковых автомобилей УАЗМосква
Подведение итогов не позднее
13.05.2013 23:5913.05.2013 23:5913.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300222289Подведение итогов не позднее Поставка легковых автомобилей УАЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легковых автомобилей УАЗ
Начальная цена
3 380 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка автомобиля Volkswagen Caddy и легковых автомобилей Ford Focus
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2013 15:00 GMT +309.04.2013 15:0009.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300222289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Caddy и легковых автомобилей Ford FocusМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2013 15:0010.04.2013 15:0010.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300222289Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Volkswagen Caddy и легковых автомобилей Ford FocusМосква
Подведение итогов не позднее
13.05.2013 23:5913.05.2013 23:5913.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300222289Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Caddy и легковых автомобилей Ford FocusМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Volkswagen Caddy и легковых автомобилей Ford Focus
Начальная цена
2 622 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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