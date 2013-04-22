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Номер извещения
31300228035
Уникальный номер закупки
13-2.2-0196
Наименование закупки
Поставка знаков опасности и номеров ООН для филиалов ООО "Газпромтранс" на 2013 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2013 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка знаков опасности для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 12:00 GMT +322.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300228035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков опасности для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2013 12:0022.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300228035Дата и время вскрытия заявок Поставка знаков опасности для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300228035Подведение итогов не позднее Поставка знаков опасности для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка знаков опасности для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
3 645 206,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
22.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 251100
Поставка номеров ООН для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 12:00 GMT +322.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300228035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка номеров ООН для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2013 12:0022.04.2013 12:0022.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300228035Дата и время вскрытия заявок Поставка номеров ООН для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300228035Подведение итогов не позднее Поставка номеров ООН для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка номеров ООН для Астраханского и Сургутского филиалов ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
5 064 175,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
22.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 252600
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