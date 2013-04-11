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Номер извещения
ГП304003
Уникальный номер закупки
13_2.2_0152
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров в 2013 году для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
Контактный телефон
+7 495 411-59-93
Факс
Адрес электронной почты
tender@yug-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарянкина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право осуществления поставки канцелярских товаров в 2013 году для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 10:45 GMT +311.04.2013 10:4511.04.2013 10:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304003Дата и время окончания срока приема заявок Право осуществления поставки канцелярских товаров в 2013 году для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2013 11:0011.04.2013 11:0011.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304003Дата и время вскрытия заявок Право осуществления поставки канцелярских товаров в 2013 году для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»Москва
Подведение итогов не позднее
17.04.2013 23:5917.04.2013 23:5917.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304003Подведение итогов не позднее Право осуществления поставки канцелярских товаров в 2013 году для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право осуществления поставки канцелярских товаров в 2013 году для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»
Начальная цена
17 999 955,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Газпром инвест Юг
Все закупки и тендеры ЗАО Газпром инвест Юг
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
Отсутствуют
52.47
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