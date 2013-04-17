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Номер извещения
31300217229
Уникальный номер закупки
13_2.1_1032
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей в г. Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2013 07:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
sas@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Чайковский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей в г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2013 08:30 GMT +317.04.2013 08:3017.04.2013 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300217229Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей в г. МоскваЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 09:0017.04.2013 09:0017.04.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300217229Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей в г. МоскваЧайковский
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 21:5917.05.2013 21:5917.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300217229Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей в г. МоскваЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей в г. Москва
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.2
Документация лота
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