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Номер извещения
31300215839
Уникальный номер закупки
13_2.1_0476
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке в соответствии с единым фирменным стилем дизайн-макетов, изготовлению и/или приобретению и распространению информационно-презентационной продукции, справочно-методических материалов в рамках проведения специальных проектов, разработке концепций участия компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в информационных и выставочных мероприятиях.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2013 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 495 817-51-14
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксенов Александр Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке в соответствии с единым фирменным стилем дизайн-макетов, изготовлению и/или приобретению и распространению информационно-презентационной продукции, справочно-методических материалов в рамках проведения специальных проектов, разработке концепций участия компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в информационных и выставочных мероприятиях.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2013 15:00 GMT +302.04.2013 15:0002.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300215839Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке в соответствии с единым фирменным стилем дизайн-макетов, изготовлению и/или приобретению и распространению информационно-презентационной продукции, справочно-методических материалов в рамках проведения специальных проектов, разработке концепций участия компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в информационных и выставочных мероприятиях.Ленинский
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2013 15:0002.04.2013 15:0002.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300215839Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке в соответствии с единым фирменным стилем дизайн-макетов, изготовлению и/или приобретению и распространению информационно-презентационной продукции, справочно-методических материалов в рамках проведения специальных проектов, разработке концепций участия компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в информационных и выставочных мероприятиях.Ленинский
Подведение итогов не позднее
21.05.2013 23:5921.05.2013 23:5921.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300215839Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке в соответствии с единым фирменным стилем дизайн-макетов, изготовлению и/или приобретению и распространению информационно-презентационной продукции, справочно-методических материалов в рамках проведения специальных проектов, разработке концепций участия компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в информационных и выставочных мероприятиях.Ленинский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.201321.05.2013 23:5921.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300215839Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке в соответствии с единым фирменным стилем дизайн-макетов, изготовлению и/или приобретению и распространению информационно-презентационной продукции, справочно-методических материалов в рамках проведения специальных проектов, разработке концепций участия компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в информационных и выставочных мероприятиях.Ленинский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке в соответствии с единым фирменным стилем дизайн-макетов, изготовлению и/или приобретению и распространению информационно-презентационной продукции, справочно-методических материалов в рамках проведения специальных проектов, разработке концепций участия компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в информационных и выставочных мероприятиях.
Начальная цена
2 730 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
74.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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