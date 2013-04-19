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Номер извещения
31300220474
Уникальный номер закупки
13-2.2-0228
Наименование закупки
Право заключения договора поставки инструмента, измерительных и регулирующих средств для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2013 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 37-72-79
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
aiv@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеенко Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Поставка Комплекса РЕТОМ-30КА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2013 16:00 GMT +319.04.2013 16:0019.04.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300220474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Комплекса РЕТОМ-30КАпо месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Дата и время вскрытия заявок
20.04.2013 11:0020.04.2013 11:0020.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300220474Дата и время вскрытия заявок Поставка Комплекса РЕТОМ-30КАпо месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300220474Подведение итогов не позднее Поставка Комплекса РЕТОМ-30КАпо месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Комплекса РЕТОМ-30КА
Начальная цена
959 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка Рефлектометра FOD-7005
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2013 16:00 GMT +319.04.2013 16:0019.04.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300220474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Рефлектометра FOD-7005по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Дата и время вскрытия заявок
20.04.2013 11:0020.04.2013 11:0020.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300220474Дата и время вскрытия заявок Поставка Рефлектометра FOD-7005по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300220474Подведение итогов не позднее Поставка Рефлектометра FOD-7005по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Рефлектометра FOD-7005
Начальная цена
264 965,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка Аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2013 16:00 GMT +319.04.2013 16:0019.04.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300220474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Аппарата испытания диэлектриков АИД-70Цпо месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Дата и время вскрытия заявок
20.04.2013 11:0020.04.2013 11:0020.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300220474Дата и время вскрытия заявок Поставка Аппарата испытания диэлектриков АИД-70Цпо месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300220474Подведение итогов не позднее Поставка Аппарата испытания диэлектриков АИД-70Цпо месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц
Начальная цена
268 966,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка Малогабаритного автоматизированного прибора для измерения размеров колес (МАИК)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2013 16:00 GMT +319.04.2013 16:0019.04.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300220474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Малогабаритного автоматизированного прибора для измерения размеров колес (МАИК)по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Дата и время вскрытия заявок
20.04.2013 11:0020.04.2013 11:0020.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300220474Дата и время вскрытия заявок Поставка Малогабаритного автоматизированного прибора для измерения размеров колес (МАИК)по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300220474Подведение итогов не позднее Поставка Малогабаритного автоматизированного прибора для измерения размеров колес (МАИК)по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201330.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300220474Подведение итогов не позднее Поставка Малогабаритного автоматизированного прибора для измерения размеров колес (МАИК)по месту нахождения Организатора по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Малогабаритного автоматизированного прибора для измерения размеров колес (МАИК)
Начальная цена
387 693,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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