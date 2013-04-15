www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300213347
Уникальный номер закупки
13_2.1_0088
Наименование закупки
Капитальный ремонт, текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ «Газпром добыча Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2013 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-66
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артем Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 06:00 GMT +315.04.2013 06:0015.04.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300213347Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 08:0015.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300213347Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 21:5923.04.2013 21:5923.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300213347Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Начальная цена
6 490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Текущий ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 06:00 GMT +315.04.2013 06:0015.04.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300213347Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 08:0015.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300213347Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 21:5923.04.2013 21:5923.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300213347Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации ЛПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Начальная цена
3 088 768,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19
Техническое обслуживание автотранспортных средств находящихся в эксплуатации ЛПУ «Газпром добыча Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 06:00 GMT +315.04.2013 06:0015.04.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300213347Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание автотранспортных средств находящихся в эксплуатации ЛПУ «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 08:0015.04.2013 08:0015.04.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300213347Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание автотранспортных средств находящихся в эксплуатации ЛПУ «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 21:5923.04.2013 21:5923.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300213347Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание автотранспортных средств находящихся в эксплуатации ЛПУ «Газпром добыча Уренгой»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание автотранспортных средств находящихся в эксплуатации ЛПУ «Газпром добыча Уренгой»
Начальная цена
3 681 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 77
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.