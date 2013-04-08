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Номер извещения
31300211279
Уникальный номер закупки
3_2.1_3203
Наименование закупки
Выполнение работ по производственному экологическому мониторингу подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково-Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по производственному экологическому мониторингу подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково-Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2013 12:00 GMT +308.04.2013 12:0008.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300211279Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по производственному экологическому мониторингу подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково-Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2013 14:0509.04.2013 14:0509.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300211279Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по производственному экологическому мониторингу подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково-Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300211279Подведение итогов не позднее Выполнение работ по производственному экологическому мониторингу подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково-Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201319.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300211279Подведение итогов не позднее Выполнение работ по производственному экологическому мониторингу подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково-Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по производственному экологическому мониторингу подводного перехода через Байдарацкую губу СМГ «Бованенково-Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
38 847 735,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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