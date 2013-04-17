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Номер извещения
31300214764
Уникальный номер закупки
13-2.2-0218
Наименование закупки
Право на заключение договора на поставку системы газоаналитической многофункциональной MeshGuard (или эквивалент) для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2013 09:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-77-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарифьянова Альфия Рифовна
Место рассмотрения предложений
460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
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Право на заключение договора на поставку системы газоаналитической многофункциональной MeshGuard (или эквивалент) для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2013 09:00 GMT +317.04.2013 09:0017.04.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300214764Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на поставку системы газоаналитической многофункциональной MeshGuard (или эквивалент) для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2013 09:0517.04.2013 09:0517.04.2013 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300214764Дата и время вскрытия заявок Право на заключение договора на поставку системы газоаналитической многофункциональной MeshGuard (или эквивалент) для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 23:5930.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300214764Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку системы газоаналитической многофункциональной MeshGuard (или эквивалент) для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201330.04.2013 23:5930.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300214764Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку системы газоаналитической многофункциональной MeshGuard (или эквивалент) для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение договора на поставку системы газоаналитической многофункциональной MeshGuard (или эквивалент) для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
3 304 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
33.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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