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Номер извещения
31300210259
Уникальный номер закупки
13-6-0045
Наименование закупки
Поставка гигиенической продукции (полотенца бумажные «ASTER Pro») для нужд ОАО «Газпром» (№ 191/ГП/13-6-0045/22.03.13/ЗМЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2013 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-41
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
MTR-DUKZ@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Ирина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка гигиенической продукции (полотенца бумажные «ASTER Pro») для нужд ОАО «Газпром» № 191/ГП/13-6-0045/22.03.13/ЗМЭПГОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300210259Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гигиенической продукции (полотенца бумажные «ASTER Pro») для нужд ОАО «Газпром» № 191/ГП/13-6-0045/22.03.13/ЗМЭПГОСМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 15:3505.04.2013 15:3505.04.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300210259Дата и время вскрытия заявок Поставка гигиенической продукции (полотенца бумажные «ASTER Pro») для нужд ОАО «Газпром» № 191/ГП/13-6-0045/22.03.13/ЗМЭПГОСМосква
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300210259Подведение итогов не позднее Поставка гигиенической продукции (полотенца бумажные «ASTER Pro») для нужд ОАО «Газпром» № 191/ГП/13-6-0045/22.03.13/ЗМЭПГОСМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гигиенической продукции (полотенца бумажные «ASTER Pro») для нужд ОАО «Газпром» № 191/ГП/13-6-0045/22.03.13/ЗМЭПГОС
Начальная цена
13 275 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
21.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150000
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